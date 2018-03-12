Супруг Дженнифер Энистон намерен получить право на ее имущество
Супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру намерен получить право на ее многомиллионное имущество. Бракоразводный процесс усложнен отсутствием документа с лицензией о разрешении на заключение брака в Калифорнии жителя Нью-Йорка, который может поставить под сомнение законность заключения союза.
Информация о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру появилась в прошлом месяце. Данная новость обрастала множеством предположений и слухов, а журналисты пытались выяснить, как долго будет длиться бракоразводный процесс. Как выяснилось, брак звезд Голливуда, заключенный в 2015 году, может оказаться фикцией, так как Теру не получал лицензии с разрешением о заключении супружеского союза на территории Калифорнии. Тем не менее, в случае бракоразводного процесса актер может получить огромную сумму денег, так как его жена является обладательницей состояния в 220 миллионов долларов.
Друзья Дженнифер Энистон рассказали, что союз распался из-за разных характеров супругов. Конфликты между ними часто возникали по причине неприязни Теру к жизни в Лос-Анджелесе и аналогичного отношения Энистон к жилью в Нью-Йорке. Более того за два года совместной жизни супруги мало времени проводили вместе, хотя и не выдавали настоящего положения дел на публике перед фотокамерами. Актриса обвиняла мужа в постоянной занятости на работе, когда Теру с головой погружался в свою новую роль. В свою очередь, Джастин Теру оставался недоволен возобновившимися отношениями его супруги с бывшим мужем Брэдом Питтом. В конечном итоге звезды Голливуда осознали, что разочарованы друг в друге и решили расторгнуть брак.
Информация о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру появилась в прошлом месяце. Данная новость обрастала множеством предположений и слухов, а журналисты пытались выяснить, как долго будет длиться бракоразводный процесс. Как выяснилось, брак звезд Голливуда, заключенный в 2015 году, может оказаться фикцией, так как Теру не получал лицензии с разрешением о заключении супружеского союза на территории Калифорнии. Тем не менее, в случае бракоразводного процесса актер может получить огромную сумму денег, так как его жена является обладательницей состояния в 220 миллионов долларов.
Друзья Дженнифер Энистон рассказали, что союз распался из-за разных характеров супругов. Конфликты между ними часто возникали по причине неприязни Теру к жизни в Лос-Анджелесе и аналогичного отношения Энистон к жилью в Нью-Йорке. Более того за два года совместной жизни супруги мало времени проводили вместе, хотя и не выдавали настоящего положения дел на публике перед фотокамерами. Актриса обвиняла мужа в постоянной занятости на работе, когда Теру с головой погружался в свою новую роль. В свою очередь, Джастин Теру оставался недоволен возобновившимися отношениями его супруги с бывшим мужем Брэдом Питтом. В конечном итоге звезды Голливуда осознали, что разочарованы друг в друге и решили расторгнуть брак.
Автор: Татьяна Свиридова