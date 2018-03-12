Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Технологии

Смартфоны с ИИ могут защитить от хакерских атак
Как считает Мартин Балек, директор по исследованиям в AndroidHeadlines, от хакерских атак смогут защитить смартфоны, в которых есть ИИ. В частности, в них должна присутствовать батарея с поддержкой А1. Несмотря на это, все-таки существует техническая возможность взлома, если девайс использовать без нейросети.

Смартфоны с ИИ могут защитить от хакерских атак


По словам специалиста, интернет-злоумышленники уже давно научились обходить защиту АI, поэтому ближайшие несколько лет станет популярным ИИ. На сегодняшний день практически неизвестны случаи, когда хакерская атака на такие смартфоны увенчалась успехом.

Несмотря на присутствие «антихакерских» свойств, создатели не могут внедрить данную возможность все аппараты. Соответствующая технология является очень дорогой. Кроме этого, пока она не является очень популярной. У слову нововведение может привлечь интерес со стороны майнеров.

Обычные ботсети киберзлоумышленники могут взламывать без труда. Специалисты IT-компаний пока не знают, как бороться с этой проблемой. Не исключается, что будет использован Android Things от Google. В то же время в случае достижения позитивного результате не понятно, получит ли платформа широкое распространение.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 21:00
Читайте также
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную
Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Евросоюз официально продлил на полгода
Жители Новокузнецка останутся на два дня без
В Уфе жители двух районов останутся без холодного
Киев вызвал повестками российских судей из-за
В центре Ростова нашли древнее захоронение с
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 23:22 Ученые: Игры и ухаживания за собаками успокоят студентов
12.03, 22:59 Ученые ежегодно регистрируют до 10 тысяч сигналов из
12.03, 22:41 Новый бюджетный MacBook получит Retina-дисплей
12.03, 22:20 Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной
12.03, 22:00 Audi показала тизер виртуального концепта для
12.03, 21:50 "На самом деле": Виталина Цымбалюк-Романовская ударила
12.03, 21:37 В феврале КамАЗ увеличил производство на 11%
12.03, 21:35 Максим Галкин не верит в смерть Олега Табакова
12.03, 21:22 Марина Зудина откровенно рассказала о романе с Олегом
12.03, 21:03 Дмитрий Нагиев прокомментировал смерть Олега Табакова
12.03, 21:00 Смартфоны с ИИ могут защитить от хакерских атак
12.03, 21:00 Перед смертью Олегу Табакову несколько раз приглашали
12.03, 20:58 Никита Михалков не видит равноценной замены Олегу
12.03, 20:51 Ford установил максимальные цены на техобслуживание в РФ
12.03, 20:39 Победительница 5-го сезона шоу «Холостяк» Екатерина
12.03, 20:21 В Челябинске ребенка накормили собственной рвотой в
12.03, 20:10 Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве компенсации
12.03, 20:00 Ирина Лобачева тайно вышла замуж за 29-летнего фигуриста
12.03, 19:59 СМИ: Пенсионер из Калуги умер, не дождавшись скорой
12.03, 19:43 СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную границу