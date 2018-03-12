Смартфоны с ИИ могут защитить от хакерских атак
Как считает Мартин Балек, директор по исследованиям в AndroidHeadlines, от хакерских атак смогут защитить смартфоны, в которых есть ИИ. В частности, в них должна присутствовать батарея с поддержкой А1. Несмотря на это, все-таки существует техническая возможность взлома, если девайс использовать без нейросети.
По словам специалиста, интернет-злоумышленники уже давно научились обходить защиту АI, поэтому ближайшие несколько лет станет популярным ИИ. На сегодняшний день практически неизвестны случаи, когда хакерская атака на такие смартфоны увенчалась успехом.
Несмотря на присутствие «антихакерских» свойств, создатели не могут внедрить данную возможность все аппараты. Соответствующая технология является очень дорогой. Кроме этого, пока она не является очень популярной. У слову нововведение может привлечь интерес со стороны майнеров.
Обычные ботсети киберзлоумышленники могут взламывать без труда. Специалисты IT-компаний пока не знают, как бороться с этой проблемой. Не исключается, что будет использован Android Things от Google. В то же время в случае достижения позитивного результате не понятно, получит ли платформа широкое распространение.
По словам специалиста, интернет-злоумышленники уже давно научились обходить защиту АI, поэтому ближайшие несколько лет станет популярным ИИ. На сегодняшний день практически неизвестны случаи, когда хакерская атака на такие смартфоны увенчалась успехом.
Несмотря на присутствие «антихакерских» свойств, создатели не могут внедрить данную возможность все аппараты. Соответствующая технология является очень дорогой. Кроме этого, пока она не является очень популярной. У слову нововведение может привлечь интерес со стороны майнеров.
Обычные ботсети киберзлоумышленники могут взламывать без труда. Специалисты IT-компаний пока не знают, как бороться с этой проблемой. Не исключается, что будет использован Android Things от Google. В то же время в случае достижения позитивного результате не понятно, получит ли платформа широкое распространение.
Автор: Валерия Орлова