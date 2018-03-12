Mitsubishi анонсировала абсолютно новый кроссовер
Компания Mitsubishi анонсировала абсолютно новый кроссовер, который выйдет на рынок в ближайшие несколько лет. Сведения предоставили официальные представители автоконцерна.
Никаких подробностей о новике производители не рассказали. Эксперты считают, что кроссовер вполне может прийти на смену Mitsubishi Montero. Автомобиль должен составить конкуренцию Toyota 4Runner, Ford Bronco, Jeep Wrangler. Вице-президент японского концерна Цухеширо Кунимото рассказал, что в Китае и Европе рынок SUV стремительно растет, поэтому новый внедорожник станет отличным способом занять свою нишу в сегменте.
Ранее на рынке появился Mitsubishi Xpander.
Никаких подробностей о новике производители не рассказали. Эксперты считают, что кроссовер вполне может прийти на смену Mitsubishi Montero. Автомобиль должен составить конкуренцию Toyota 4Runner, Ford Bronco, Jeep Wrangler. Вице-президент японского концерна Цухеширо Кунимото рассказал, что в Китае и Европе рынок SUV стремительно растет, поэтому новый внедорожник станет отличным способом занять свою нишу в сегменте.
Ранее на рынке появился Mitsubishi Xpander.
Автор: Джанабилова Татьяна П