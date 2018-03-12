Volkswagen AG готовится к созданию «общей» платформы для электромобилей
Руководители концерна Volkswagen AG намерены к 2022 году создать «общую» платформу для выпускаемых электромобилей. Новинка будет использоваться разработчиками популярных компаний – Porsche, Bentley и Audi.
Во время интервью с журналистами западных изданий один из менеджеров Volkswagen AG рассказал об «общей» платформе для электрических каров. В ближайшее время разработчики займутся ее созданием. База получит от производителей название Premium Platform Electric. Не раньше 2022 года специалисты представят данную новинку в 3 версиях от компаний, готовящихся показать модели полноприводного кроссовера E-Tron Quattro и седана Mission E.
По словам Питера Мертенса, занимающего должность руководителя Audi, решение Volkswagen AG касательно «общей» платформы может «ударить» по планам компании. Разработчики делали ставки на транспортные средства, построенные на базе MLB. Она позволяет устанавливать большое число силовых агрегатов.
Ранее в Сети распространили тизер обновленной модели Volkswagen Touareg.
Во время интервью с журналистами западных изданий один из менеджеров Volkswagen AG рассказал об «общей» платформе для электрических каров. В ближайшее время разработчики займутся ее созданием. База получит от производителей название Premium Platform Electric. Не раньше 2022 года специалисты представят данную новинку в 3 версиях от компаний, готовящихся показать модели полноприводного кроссовера E-Tron Quattro и седана Mission E.
По словам Питера Мертенса, занимающего должность руководителя Audi, решение Volkswagen AG касательно «общей» платформы может «ударить» по планам компании. Разработчики делали ставки на транспортные средства, построенные на базе MLB. Она позволяет устанавливать большое число силовых агрегатов.
Ранее в Сети распространили тизер обновленной модели Volkswagen Touareg.
Автор: Татьяна Кравченко