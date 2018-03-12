Стартовали официальные продажи пикапа Honda Ridgeline
Пикап Honda Ridgeline поступил в официальную продажу. Минимальная стоимость японской новинки составляет 29990 долларов или 1707464 рублей. Автомобиль появился в наличии у американских дилеров.
Производитель позиционируют Honda Ridgeline как рестайлинговую версию пикапа Ridgeline. Транспортное средство идеально подойдет для пикников, различных спортивных мероприятий и иных видов отдыха. Имеется быстрый доступ к багажном отделению. Также там находится розетка на 115 В и качественная аудиосистема.
В салоне Honda Ridgeline находятся как стандартные, так и дополнительные функции. Речь идет о современном информационно-развеклательной системе, трёхзонном климат-контроле, водительском кресле с восемью позициями.
Под капотом пикапа установлен 3,5-литровая «шестерка», способная выдавать 280 лошадиных сил при крутящем моменте 355 Нм. Агрегат осуществляет работу с 6-ступенчатым «автоматом». Для покупателей доступна версия с полным приводом и уникальной технологией Intelligent Variable Torque Management, которая отвечает за управляемость и проходимость автомобиля.
Производитель позиционируют Honda Ridgeline как рестайлинговую версию пикапа Ridgeline. Транспортное средство идеально подойдет для пикников, различных спортивных мероприятий и иных видов отдыха. Имеется быстрый доступ к багажном отделению. Также там находится розетка на 115 В и качественная аудиосистема.
В салоне Honda Ridgeline находятся как стандартные, так и дополнительные функции. Речь идет о современном информационно-развеклательной системе, трёхзонном климат-контроле, водительском кресле с восемью позициями.
Под капотом пикапа установлен 3,5-литровая «шестерка», способная выдавать 280 лошадиных сил при крутящем моменте 355 Нм. Агрегат осуществляет работу с 6-ступенчатым «автоматом». Для покупателей доступна версия с полным приводом и уникальной технологией Intelligent Variable Torque Management, которая отвечает за управляемость и проходимость автомобиля.
Автор: Валерия Орлова