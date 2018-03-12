В России стартовал прием предзаказов на Volkswagen Teramont
В России стартовал прием предзаказов на обновленный внедорожник Volkswagen Teramont. Модель стоимостью от 2,799 млн рублей доступна в четырех комплектациях: Exclusive, Status, Respect, Origin.
Под капотом полноприводного Teramont установлены две бензиновые силовые установки на выбор: турбированный R4 объемом на 2 литра (220 «лошадей») и VR6 объемом на 3,6 литра (280 «лошадей»). Мотор комплектуются с 8-АКПП. В версию Origin входит аудиосистема Composition Media с сенсорным экраном на 8 дюймов, тканевые сиденья, круиз-контроль, электроподогрев передних сидений, автокорректор фар, зеркала с подогревом, ESP, ABS, EDL, EDTC, система слежения за давлением в шинах.
Teramont Respect стоит 2,999 млн рублей и дополнен системой запуска без ключа, противотуманками, камерой заднего вида, парковочным ассистентом, защитой от буксировки, противоугонной сиреной. За 3,199 млн рублей предлагается модель Status с функцией экстренного торможения, контроллером дистанции, функцией памяти зеркал заднего вида, навигацией, цифровой приборной панелью.
Комплектация Exclusive за 3,579 млн рублей получила кожаные сиденья, систему кругового обзора, подсветку интерьера, колеса на 20 дюймов с дисками Mejorada.
Ранее в Сети появился тизер Volkswagen Touareg.
Под капотом полноприводного Teramont установлены две бензиновые силовые установки на выбор: турбированный R4 объемом на 2 литра (220 «лошадей») и VR6 объемом на 3,6 литра (280 «лошадей»). Мотор комплектуются с 8-АКПП. В версию Origin входит аудиосистема Composition Media с сенсорным экраном на 8 дюймов, тканевые сиденья, круиз-контроль, электроподогрев передних сидений, автокорректор фар, зеркала с подогревом, ESP, ABS, EDL, EDTC, система слежения за давлением в шинах.
Teramont Respect стоит 2,999 млн рублей и дополнен системой запуска без ключа, противотуманками, камерой заднего вида, парковочным ассистентом, защитой от буксировки, противоугонной сиреной. За 3,199 млн рублей предлагается модель Status с функцией экстренного торможения, контроллером дистанции, функцией памяти зеркал заднего вида, навигацией, цифровой приборной панелью.
Комплектация Exclusive за 3,579 млн рублей получила кожаные сиденья, систему кругового обзора, подсветку интерьера, колеса на 20 дюймов с дисками Mejorada.
Ранее в Сети появился тизер Volkswagen Touareg.
Автор: Джанабилова Татьяна П