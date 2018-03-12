Ford представила «возрожденную» версию Mustang GT в исполнении California Special
Руководители компании Ford представили «возрожденную» версию автомобиля Mustang GT, созданную в исполнении California Special. Впервые такая модель транспортного средства появилась на рынке в 1968 году.
Ford Mustang GT отличалась от других автомобилей уникальными дизайнерскими решениями. Обновленная новинка получила от разработчиков решетку радиатора черного цвета в ретро-стиле. В задней части транспорта имеется название версии. Также специалисты добавили 5-спицевые колесные диски. В салоне машины появилась красная прострочка на сидениях их кожи и приборной панели. Для модели предусмотрена аудиосистема под названием Bang & Olufsen с динамиками.
Под капотом Ford Mustang GT установили 5-литровый двигатель V8 с мощностью в 460 лошадиных сил. В продаже автомобиль в исполнении California Special должен появиться на американском рынке летом этого года.
Ранее Ford показала Mustang в спецверсии Bullit.
Ford Mustang GT отличалась от других автомобилей уникальными дизайнерскими решениями. Обновленная новинка получила от разработчиков решетку радиатора черного цвета в ретро-стиле. В задней части транспорта имеется название версии. Также специалисты добавили 5-спицевые колесные диски. В салоне машины появилась красная прострочка на сидениях их кожи и приборной панели. Для модели предусмотрена аудиосистема под названием Bang & Olufsen с динамиками.
Под капотом Ford Mustang GT установили 5-литровый двигатель V8 с мощностью в 460 лошадиных сил. В продаже автомобиль в исполнении California Special должен появиться на американском рынке летом этого года.
Ранее Ford показала Mustang в спецверсии Bullit.
Автор: Татьяна Кравченко