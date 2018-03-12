В феврале КамАЗ увеличил производство на 11%
В КамАЗе отчитались о выпуске автомобилей в феврале нынешнего года. Оказалась, что в прошлом месяце предприятие собрало на 11% транспортных средств больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведениями поделились в пресс-службе компании.
Всего сотрудники КамАЗа изготовили 3267 автомобилей. Всего в 2018 году было сдано в эксплуатацию 4418 машинокомплектов. На сборочном конвейере предприятия и на партнерском заводе компании «Камминз Кама» было сделано и поставлено другим потребителям 3,5 тысячи двигателей. Всего с начала года удалось собрать 4844 силовых агрегата.
Также увеличился выпуск запчастей к отгружаемым автомобилям. В феврале суммарные объёмы поставок составили 1,88 миллиардов рублей. Если говорить о двух месяцах 2018 года, то показатель достигает 3 миллиардов рублей.
Всего сотрудники КамАЗа изготовили 3267 автомобилей. Всего в 2018 году было сдано в эксплуатацию 4418 машинокомплектов. На сборочном конвейере предприятия и на партнерском заводе компании «Камминз Кама» было сделано и поставлено другим потребителям 3,5 тысячи двигателей. Всего с начала года удалось собрать 4844 силовых агрегата.
Также увеличился выпуск запчастей к отгружаемым автомобилям. В феврале суммарные объёмы поставок составили 1,88 миллиардов рублей. Если говорить о двух месяцах 2018 года, то показатель достигает 3 миллиардов рублей.
Автор: Валерия Орлова