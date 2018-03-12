Эксперты оценили кроссоверы Renault в школе зимнего вождения
Эксперты протестировали Renault Kaptur в рамках школы зимнего вождения, которая проводится второй год. Пока она открыта исключительно для журналистов. Как правило, обучение, организованное автопроизводителем, позволяет получить знания о быстром управлении мощным транспортом для снижения риска аварии.
В этом случае процесс обучения разбавили увлекательными соревнованиями, использованием достаточно сложных трасс, а также привлечением профессиональных инструкторов. Последние часто работают с премиум-марками. Модели Kaptur и Duster использовали специальные зимние шины, что позволило сохранить максимум управляемости на зимних дорогах, сообщает autonews.ru.
На тренировочной трассе Kaptur скользил меньше, чем Duster. Специалисты объяснили это разницей в массе фронтальной части корпуса. Вылеты в различных местах завершались без какого-либо ущерба. Неокрашенные в нижней части бамперы моделей легко выдержали удары. Достаточно крупны просвет позволял возвратиться на дорогу без привлечения вспомогательной техники. На бездорожье Kaptur с АКПП совершенно не уступил дизельной версии Duster.
Renault Winter Driving School предлагает достаточно экстремальные условия вождения, которые собственники Duster или Kaptur вряд ли станут практиковать в повседневной жизни без контроля со стороны инструкторов. Как показывает практика, модели могут принимать участие в любительских состязаниях на полях либо ледяных озерах.
В этом случае процесс обучения разбавили увлекательными соревнованиями, использованием достаточно сложных трасс, а также привлечением профессиональных инструкторов. Последние часто работают с премиум-марками. Модели Kaptur и Duster использовали специальные зимние шины, что позволило сохранить максимум управляемости на зимних дорогах, сообщает autonews.ru.
На тренировочной трассе Kaptur скользил меньше, чем Duster. Специалисты объяснили это разницей в массе фронтальной части корпуса. Вылеты в различных местах завершались без какого-либо ущерба. Неокрашенные в нижней части бамперы моделей легко выдержали удары. Достаточно крупны просвет позволял возвратиться на дорогу без привлечения вспомогательной техники. На бездорожье Kaptur с АКПП совершенно не уступил дизельной версии Duster.
Renault Winter Driving School предлагает достаточно экстремальные условия вождения, которые собственники Duster или Kaptur вряд ли станут практиковать в повседневной жизни без контроля со стороны инструкторов. Как показывает практика, модели могут принимать участие в любительских состязаниях на полях либо ледяных озерах.
Автор: Валерий Антонов