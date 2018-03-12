В Непале пассажирский самолет разбился при посадке
В Непале пассажирский самолет, летевший из столицы Бангладеша Дакки, разбился при посадке в аэропорту Катманду имени Трибхувана. Сведения прозвучали в эфире телеканала BBC.
Сообщается, пассажирский лайнер, обслуживаемый авиакомпание US-Bangla Airlines, при посадке на ВПП ударился о футбольное поле. На борту находились около 70 пассажиров. Сведения о жертвах и травмированных гражданах пока не поступали.
Напомним, недавно в Подмосковье разбился АН-148.
Сообщается, пассажирский лайнер, обслуживаемый авиакомпание US-Bangla Airlines, при посадке на ВПП ударился о футбольное поле. На борту находились около 70 пассажиров. Сведения о жертвах и травмированных гражданах пока не поступали.
Напомним, недавно в Подмосковье разбился АН-148.
Автор: Джанабилова Татьяна П