Евросоюз официально продлил на полгода антироссийские санкции
Члены Евросоюза официально решили продлить еще на полгода антироссийские санкции, коснувшиеся 38 корпораций и 150 граждан. Решение об ограничениях участники политического и экономического объединения приняли еще в конце февраля.
Об антироссийских санкциях указали в документе Совета Евросоюза, распространенном в Брюсселе. Срок предыдущих ограничительных мер заканчивается 15 марта. Прошлый список организаций и физических лиц, против которых вводились запреты, остался без изменений. Впервые подобное решение приняли в отношении России еще в 2014 году. С того момента члены политического объединения продлевают их на полгода.
Ранее сообщалось, что отношениям Евросоюза и РФ вредят страны Балтии и Польша.
Об антироссийских санкциях указали в документе Совета Евросоюза, распространенном в Брюсселе. Срок предыдущих ограничительных мер заканчивается 15 марта. Прошлый список организаций и физических лиц, против которых вводились запреты, остался без изменений. Впервые подобное решение приняли в отношении России еще в 2014 году. С того момента члены политического объединения продлевают их на полгода.
Ранее сообщалось, что отношениям Евросоюза и РФ вредят страны Балтии и Польша.
Автор: Татьяна Кравченко