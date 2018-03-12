Audi показала тизер виртуального концепта для компьютерного гейма Gran Turismo Sport
Автокомпания Audi показала тизер виртуального концепта для популярного компьютерного гейма Gran Turismo Sport. Информация опубликована на странице в Facebook.
Судя из тизера, новый автомобиль появится в виде дополнения к серии Vision GT, однако не будет основан на какой-либо конкретной модели автобренда Audi. Внешний вид в некоторой степени напоминает модель R8, а особенностью станет антикрыло, расположенное достаточно высоко. Также заметно, что кузов расположен близко к земле, что объясняет его спортивный характер. На передней части расположен сплиттер и имеются задний диффузор и большие колёса. Исходя из логотипов quattro, автомобиль получит полноприводное управление.
Презентация виртуальной модели Vision Gran Turismo состоится 9 апреля. Примечательно, что производители-конкуренты Mercedes, McLaren, Bugatti и Hyundai уже предоставили свои «модели» для последней итерации популярной игры для PS4.
Судя из тизера, новый автомобиль появится в виде дополнения к серии Vision GT, однако не будет основан на какой-либо конкретной модели автобренда Audi. Внешний вид в некоторой степени напоминает модель R8, а особенностью станет антикрыло, расположенное достаточно высоко. Также заметно, что кузов расположен близко к земле, что объясняет его спортивный характер. На передней части расположен сплиттер и имеются задний диффузор и большие колёса. Исходя из логотипов quattro, автомобиль получит полноприводное управление.
Презентация виртуальной модели Vision Gran Turismo состоится 9 апреля. Примечательно, что производители-конкуренты Mercedes, McLaren, Bugatti и Hyundai уже предоставили свои «модели» для последней итерации популярной игры для PS4.
Автор: Татьяна Свиридова