Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class засветился на шпионском виде
На шпионском видео засветился ожидаемый многими автолюбителями кроссовер Mercedes-Benz кроссовер GLE-Class. Несмотря на то, что на модели присутствовала камуфляжная плёнка, эксперты смогли увидеть в автомобиле новые черты.
По имеющимся данным, GLE-Class обзавелся более массивной и агрессивной внешностью. В основе кроссовера лежит гибридное шасси MRA. Автомобиль приводится в движение за счет восьмицилиндрового двигателя. Решетка радиатора не лишилась своей горизонтальной полосы, которая присуща всем моделям Mercedes-Benz. Багажник автомобиля оказался довольно внушительным, шины также увеличились в размере. Под капотом базовой модификации будет установлен мотор, способный генерировать 429 лошадиных сил. Новинка обзаведется встроенной турбиной и мягкой гибридной коробкой передач.
Если говорить о модели GLE 63, но на решетке присутствуют вертикальные полосы AMG Panamericana. Изменения видны на задних боковых играх. Модернизация коснулась и оптики автомобиля. Не исключается, что модель получит 8-цилиндровый движок мощностью 500 лошадиных сил.
По имеющимся данным, GLE-Class обзавелся более массивной и агрессивной внешностью. В основе кроссовера лежит гибридное шасси MRA. Автомобиль приводится в движение за счет восьмицилиндрового двигателя. Решетка радиатора не лишилась своей горизонтальной полосы, которая присуща всем моделям Mercedes-Benz. Багажник автомобиля оказался довольно внушительным, шины также увеличились в размере. Под капотом базовой модификации будет установлен мотор, способный генерировать 429 лошадиных сил. Новинка обзаведется встроенной турбиной и мягкой гибридной коробкой передач.
Если говорить о модели GLE 63, но на решетке присутствуют вертикальные полосы AMG Panamericana. Изменения видны на задних боковых играх. Модернизация коснулась и оптики автомобиля. Не исключается, что модель получит 8-цилиндровый движок мощностью 500 лошадиных сил.
Автор: Валерия Орлова