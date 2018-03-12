Загорелая Эвелина Бледанс показала роскошную грудь в белом бикини
Эвелина Бледанс, отдыхающая на теплом курорте, порадовала поклонников очередным пикантным фото, где засветила роскошную грудь в белоснежном купальнике. Загорелая телеведущая предложила фолловерам, не задумываясь, назвать страну, где бы они хотели оказаться.
Эвелина Бледанс поздравила всех с началом рабочей недели и добавила: «Понимаю, что после праздников тяжело и очень хочется махнуть куда-нибудь с рабочего места». Подписчики знаменитости с удовольствием стали перечислять страны для «внезапно-сказочного отъезда». Судя по комментариям, многих привлекают курорты Италии, Таиланда, Испании, Мальдив и других экзотических теплых мест.
Не оставили без внимания пользователи и «жаркий» снимок загорелой Бледанс. Поклонников восхитила красота тела телезвезды и ее роскошная грудь, слегка прикрытая лифом белоснежного купальника.
Эвелина Бледанс поздравила всех с началом рабочей недели и добавила: «Понимаю, что после праздников тяжело и очень хочется махнуть куда-нибудь с рабочего места». Подписчики знаменитости с удовольствием стали перечислять страны для «внезапно-сказочного отъезда». Судя по комментариям, многих привлекают курорты Италии, Таиланда, Испании, Мальдив и других экзотических теплых мест.
Не оставили без внимания пользователи и «жаркий» снимок загорелой Бледанс. Поклонников восхитила красота тела телезвезды и ее роскошная грудь, слегка прикрытая лифом белоснежного купальника.
Автор: Ева Вит