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Диетологи не рекомендуют есть натощак семь продуктов
Диетологи рассказали о семи продуктах, которые нельзя есть натощак. Специалисты обращают внимание на верное питание, подчеркивая важность завтрака. Избегать советуют выпечки, сладостей, кофе, холодных напитков, кисломолочной продукции, груш, хурмы, а также цитрусовых.

Диетологи не рекомендуют есть натощак семь продуктов


Выпечка содержит дрожжи, которые провоцируют формирование газов, вызывающие вздутие. Эксперты рекомендуют ограничиться хлебобулочными изделиями, изготовленные из бездрожжевого теста. После принятия сладостей натощак метаболизм может нарушиться, что негативно воздействует на поджелудочную железу.

Кисломолочные продукты создают в желудке полезную микрофлору, однако до употребления пищи они не несут пользы. Поскольку бактерии попадают в агрессивную кислую среду, они умирают до того, как могут попасть в кишечник. Утром стоит выпить стакан воды в целях подготовки желудочно-кишечного тракта к приёму завтрака. При этом стоит избегать излишне холодного напитка, поскольку это может вызвать раздражение слизистой оболочки.

Многие люди утром выпивают чашку кофе, однако кофеин раздражает стенки желудка и вызывает усиленную секрецию желудочного сока. Кислота становится более агрессивной. Цитрусовые соки натощак действуют схожим образом. Хурма и груша включают большое количество грубой клетчатки, которая также может травмировать слизистую желудка.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:31
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