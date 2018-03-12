«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией против России
США увлеклись киберагрессией, направленной против России, после обвинения страны во вмешательстве в президентские выборы. Диверсии, спровоцированные Белым домом, описаны в книге американских журналистов «Русская рулетка», сообщает «ПолитЭксперт».
Эксперт по РФ Селеста Уолландер и координатор кибербезопасности Майкл Дэниэль выбрали стратегию проведения серии кибератак: захват Guccifer 2.0 и DCLeaks, проведение массовых DDoS-атак, срыв работы российских спецслужб. Власти намеревались использовать любые «грязные» способы, чтобы показать свое превосходство.
Даже после выборов США продолжают использовать недостоверную информацию и при любом удобном случае бездоказательно обвиняют Москву в кибератаках. В конце февраля Госдеп США представил прогноз по нейтрализации действий России при проведении промежуточных выборов. На борьбу с РФ выделено 40 млн долларов.
Американские и российские эксперты считают, что данные денежные средства могут быть направлены на срыв президентских выборов, которые пройдут в РФ 18 марта. Москва провела несколько учений по отражению кибератак, поэтому вряд ли США удастся достигнуть цели.
Эксперт по РФ Селеста Уолландер и координатор кибербезопасности Майкл Дэниэль выбрали стратегию проведения серии кибератак: захват Guccifer 2.0 и DCLeaks, проведение массовых DDoS-атак, срыв работы российских спецслужб. Власти намеревались использовать любые «грязные» способы, чтобы показать свое превосходство.
Даже после выборов США продолжают использовать недостоверную информацию и при любом удобном случае бездоказательно обвиняют Москву в кибератаках. В конце февраля Госдеп США представил прогноз по нейтрализации действий России при проведении промежуточных выборов. На борьбу с РФ выделено 40 млн долларов.
Американские и российские эксперты считают, что данные денежные средства могут быть направлены на срыв президентских выборов, которые пройдут в РФ 18 марта. Москва провела несколько учений по отражению кибератак, поэтому вряд ли США удастся достигнуть цели.
Автор: Джанабилова Татьяна П