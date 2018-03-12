OnePlus 5 и OnePlus 5T получат бета-версию Android 8.1 Oreo
OnePlus начал выпуск бета-версии Android 8.1 Oreo для смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T. Размер обновления составляет 1,6 Гб. Оно поставляется с патчем для безопасности Android за февраль 2018 года.
Обновление будет доступно для тех пользователей, которые уже свернули предыдущую сборку Open Beta. Однако юзерам, которые пока не запустили Open Beta build, придется сделать это вручную.
В новой прошивке имеется опция жеста, позволяющая пользователям с лёгкостью отвечать на вызов. Разработчики устранили ошибки и добавили новые стили часов, усовершенствовали оптимизацию игрового режима, в том числе включили энергосбережение и приостановили адаптивную яркость.
Для коммутатора OnePlus компания также добавила поддержку для переноса данных приложений, а это позволяет пользователям легко переключаться между устройствами. Кроме того, для OnePlus 5T обновление также обеспечивает оптимизированную поддержку полноэкранного жестов.
В настоящее время OnePlus 5T является флагманским смартфоном от китайской компании, которая была запущена в ноябре прошлого года. Он оснащен 6,01-дюймовым дисплеем Full HD + Optical AMOLED с соотношением сторон 18: 9 и слоем Corning Gorilla Glass 5 сверху. Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 835, осуществляющий работу с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Основной датчик камеры имеет разрешение 16 Мп.
Обновление будет доступно для тех пользователей, которые уже свернули предыдущую сборку Open Beta. Однако юзерам, которые пока не запустили Open Beta build, придется сделать это вручную.
В новой прошивке имеется опция жеста, позволяющая пользователям с лёгкостью отвечать на вызов. Разработчики устранили ошибки и добавили новые стили часов, усовершенствовали оптимизацию игрового режима, в том числе включили энергосбережение и приостановили адаптивную яркость.
Для коммутатора OnePlus компания также добавила поддержку для переноса данных приложений, а это позволяет пользователям легко переключаться между устройствами. Кроме того, для OnePlus 5T обновление также обеспечивает оптимизированную поддержку полноэкранного жестов.
В настоящее время OnePlus 5T является флагманским смартфоном от китайской компании, которая была запущена в ноябре прошлого года. Он оснащен 6,01-дюймовым дисплеем Full HD + Optical AMOLED с соотношением сторон 18: 9 и слоем Corning Gorilla Glass 5 сверху. Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 835, осуществляющий работу с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Основной датчик камеры имеет разрешение 16 Мп.
Автор: Валерия Орлова