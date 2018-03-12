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OnePlus 5 и OnePlus 5T получат бета-версию Android 8.1 Oreo
OnePlus начал выпуск бета-версии Android 8.1 Oreo для смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T. Размер обновления составляет 1,6 Гб. Оно поставляется с патчем для безопасности Android за февраль 2018 года.


OnePlus 5 и OnePlus 5T получат бета-версию Android 8.1 Oreo


Обновление будет доступно для тех пользователей, которые уже свернули предыдущую сборку Open Beta. Однако юзерам, которые пока не запустили Open Beta build, придется сделать это вручную.

В новой прошивке имеется опция жеста, позволяющая пользователям с лёгкостью отвечать на вызов. Разработчики устранили ошибки и добавили новые стили часов, усовершенствовали оптимизацию игрового режима, в том числе включили энергосбережение и приостановили адаптивную яркость.

Для коммутатора OnePlus компания также добавила поддержку для переноса данных приложений, а это позволяет пользователям легко переключаться между устройствами. Кроме того, для OnePlus 5T обновление также обеспечивает оптимизированную поддержку полноэкранного жестов.

В настоящее время OnePlus 5T является флагманским смартфоном от китайской компании, которая была запущена в ноябре прошлого года. Он оснащен 6,01-дюймовым дисплеем Full HD + Optical AMOLED с соотношением сторон 18: 9 и слоем Corning Gorilla Glass 5 сверху. Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 835, осуществляющий работу с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Основной датчик камеры имеет разрешение 16 Мп.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:10
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