В Сургуте коммунальщики нашли тело младенца в мусорном баке
В Сургуте работники коммунальной службы в утреннее время 12 марта обнаружили в мусорном баке тело брошенного младенца. Представители СУ СК РФ по региону отреагировали на случившееся и уже начали проводить необходимую проверку.
Коммунальщики нашли труп новорожденной девочки. Об этом они рассказали сотрудникам местных правоохранительных органов. Тело ребенка отправили к специалистам для проведения медицинской экспертизы. После проверки будет установлена причина смерти младенца.
Сейчас осуществляется установка личности матери и ее поиск. В ведомстве заявили, что обстоятельства данного произошедшего трагического инцидента выясняются.
Коммунальщики нашли труп новорожденной девочки. Об этом они рассказали сотрудникам местных правоохранительных органов. Тело ребенка отправили к специалистам для проведения медицинской экспертизы. После проверки будет установлена причина смерти младенца.
Сейчас осуществляется установка личности матери и ее поиск. В ведомстве заявили, что обстоятельства данного произошедшего трагического инцидента выясняются.
Автор: Татьяна Кравченко