Магаданец убил сожительницу и больше месяца жил с трупом в подвале
Магаданец убил свою сожительницу, а затем больше месяца прятал её труп в подвальном помещении. Следственные органы открыли уголовное дело против 48-летнего мужчины.
По версии следствия, 49-летняя женщина-инвалид не приходила для получения пенсии. Правоохранители посчитали, что сожитель пропавшей на почве личной неприязни нанёс ей травмы, ставшие причиной смерти. Мужчина спрятал тело в подвале, а вход скрыл при помощи коврового покрытия. Ему предъявили обвинение.
Отмечается, что ранее фигурант был судим и отбывал наказание в колонии за нанесение тяжкого вреда здоровью той же самой потерпевшей. Невзирая на действия обвиняемого в целях сокрытия следов преступления, следствие и следователь-криминалист по месту происшествия провели обыск. Сожитель пропавшей сообщил, что в января женщина ушла за пенсией и не возвратилась домой.
Следствие считает, что после распития спиртного у сожителей возник конфликт, обвиняемый избил потерпевшую. После смерти последней на месте инцидента мужчина из опасений перед уголовной ответственностью принял решение скрыть останки и следы преступления. Для этого он убрал в доме, завернул труп в плотную полимерную пленку, а затем спрятал в подвальном помещении.
По версии следствия, 49-летняя женщина-инвалид не приходила для получения пенсии. Правоохранители посчитали, что сожитель пропавшей на почве личной неприязни нанёс ей травмы, ставшие причиной смерти. Мужчина спрятал тело в подвале, а вход скрыл при помощи коврового покрытия. Ему предъявили обвинение.
Отмечается, что ранее фигурант был судим и отбывал наказание в колонии за нанесение тяжкого вреда здоровью той же самой потерпевшей. Невзирая на действия обвиняемого в целях сокрытия следов преступления, следствие и следователь-криминалист по месту происшествия провели обыск. Сожитель пропавшей сообщил, что в января женщина ушла за пенсией и не возвратилась домой.
Следствие считает, что после распития спиртного у сожителей возник конфликт, обвиняемый избил потерпевшую. После смерти последней на месте инцидента мужчина из опасений перед уголовной ответственностью принял решение скрыть останки и следы преступления. Для этого он убрал в доме, завернул труп в плотную полимерную пленку, а затем спрятал в подвальном помещении.
Автор: Валерий Антонов