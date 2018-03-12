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Магаданец убил сожительницу и больше месяца жил с трупом в подвале
Магаданец убил свою сожительницу, а затем больше месяца прятал её труп в подвальном помещении. Следственные органы открыли уголовное дело против 48-летнего мужчины.

Магаданец убил сожительницу и больше месяца жил с трупом в подвале


По версии следствия, 49-летняя женщина-инвалид не приходила для получения пенсии. Правоохранители посчитали, что сожитель пропавшей на почве личной неприязни нанёс ей травмы, ставшие причиной смерти. Мужчина спрятал тело в подвале, а вход скрыл при помощи коврового покрытия. Ему предъявили обвинение.

Отмечается, что ранее фигурант был судим и отбывал наказание в колонии за нанесение тяжкого вреда здоровью той же самой потерпевшей. Невзирая на действия обвиняемого в целях сокрытия следов преступления, следствие и следователь-криминалист по месту происшествия провели обыск. Сожитель пропавшей сообщил, что в января женщина ушла за пенсией и не возвратилась домой.

Следствие считает, что после распития спиртного у сожителей возник конфликт, обвиняемый избил потерпевшую. После смерти последней на месте инцидента мужчина из опасений перед уголовной ответственностью принял решение скрыть останки и следы преступления. Для этого он убрал в доме, завернул труп в плотную полимерную пленку, а затем спрятал в подвальном помещении.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:23
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