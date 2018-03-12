В Ленобласти нашли изувеченный труп мужчины с отрезанным мизинцем
Правоохранители Ленинградской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Его изувеченное тело с многочисленными ножевыми ранениями и отрезанным мизинцем обнаружили в Волхове ночью 12 марта.
По предварительной версии сотрудников регионального СК, мужчина, на вид которому около 51 года, умер насильственной смертью. При поверхностном осмотре тела правоохранители выявили следы издевательств: многочисленные ножевые ранения, переломы обеих ног и отсутствие на одной из рук мизинца.
На данное время злоумышленников, подозреваемых в убийстве, не нашли. Полицейские проводят следственно-розыскные мероприятия по данному делу, устанавливают место жительства потерпевшего и выясняют вероятные мотивы преступления.
Ранее в Ленобласти нашли полуголый труп мужчины с проломленным черепом.
По предварительной версии сотрудников регионального СК, мужчина, на вид которому около 51 года, умер насильственной смертью. При поверхностном осмотре тела правоохранители выявили следы издевательств: многочисленные ножевые ранения, переломы обеих ног и отсутствие на одной из рук мизинца.
На данное время злоумышленников, подозреваемых в убийстве, не нашли. Полицейские проводят следственно-розыскные мероприятия по данному делу, устанавливают место жительства потерпевшего и выясняют вероятные мотивы преступления.
Ранее в Ленобласти нашли полуголый труп мужчины с проломленным черепом.
Автор: Ева Вит