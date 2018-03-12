В Смоленске мужчину застрелили во дворе дома
В Смоленске в понедельник, 12 марта, во дворе одного из многоэтажных домов застрелили мужчину. Убийство произошло в утреннее время на улице Маршала Жукова.
По словам очевидцев, они слышали несколько выстрелов. Сообщается, что в момент инцидента ныне погибший мужчина находился возле автомобиля. Само же убийство очень напоминает заказной характер. На вид погибшему около 40 лет.
В правоохранительные органы поступило сообщение о хлопках вблизи жилого дома. После этого на место ЧП сразу отправилась оперативная группа. Правоохранители обнаружили труп мужчины.
На данный момент проводятся следственные мероприятия. Более подробная информация пока не разглашается.
По словам очевидцев, они слышали несколько выстрелов. Сообщается, что в момент инцидента ныне погибший мужчина находился возле автомобиля. Само же убийство очень напоминает заказной характер. На вид погибшему около 40 лет.
В правоохранительные органы поступило сообщение о хлопках вблизи жилого дома. После этого на место ЧП сразу отправилась оперативная группа. Правоохранители обнаружили труп мужчины.
На данный момент проводятся следственные мероприятия. Более подробная информация пока не разглашается.
Автор: Валерия Орлова