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Ученые: Слабая иммунная память провоцирует появление более сильных бактерий
Ученые из Политехнического университета в Виргинии и Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование, в ходе которого наблюдали за мексиканскими чечевицами – птицами, часто страдающими от конъюнктивита. Выяснилось, что слабая иммунная память провоцирует появление в будущем более сильных бактерий и штаммов.

Ученые: Слабая иммунная память провоцирует появление более сильных бактерий


Исследователи воспользовались математическими подсчетами и компьютерным моделированием, чтобы выяснить, каким образом бактерии со временем становятся более сильными. Как оказалось, на данную ситуацию влияет память иммунитета, механизм работы которой подразумевает запоминание «врага» с целью его уничтожения в будущем.

На предмете птиц ученые узнали, что при отсутствии какой-либо устойчивости иммунитета попадание в организм бактерий приведет к массовым заражениям, которые в некоторых случаях способны уничтожить целую популяцию. При этом у птиц, которые уже имели «контакт» с менее слабыми бактериями, появляется иммунная защита, а данная ситуация отражается и на эволюции бактерий, получающих способность обходить «барьер» и поражать организм. Таким образом, ученые пришли к выводу, что слабая иммунная устойчивость приводит к образованию «суперсильных» бактерий, которые со временем становятся доминирующими.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 16:48
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