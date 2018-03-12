Ученые: Слабая иммунная память провоцирует появление более сильных бактерий
Ученые из Политехнического университета в Виргинии и Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование, в ходе которого наблюдали за мексиканскими чечевицами – птицами, часто страдающими от конъюнктивита. Выяснилось, что слабая иммунная память провоцирует появление в будущем более сильных бактерий и штаммов.
Исследователи воспользовались математическими подсчетами и компьютерным моделированием, чтобы выяснить, каким образом бактерии со временем становятся более сильными. Как оказалось, на данную ситуацию влияет память иммунитета, механизм работы которой подразумевает запоминание «врага» с целью его уничтожения в будущем.
На предмете птиц ученые узнали, что при отсутствии какой-либо устойчивости иммунитета попадание в организм бактерий приведет к массовым заражениям, которые в некоторых случаях способны уничтожить целую популяцию. При этом у птиц, которые уже имели «контакт» с менее слабыми бактериями, появляется иммунная защита, а данная ситуация отражается и на эволюции бактерий, получающих способность обходить «барьер» и поражать организм. Таким образом, ученые пришли к выводу, что слабая иммунная устойчивость приводит к образованию «суперсильных» бактерий, которые со временем становятся доминирующими.
Исследователи воспользовались математическими подсчетами и компьютерным моделированием, чтобы выяснить, каким образом бактерии со временем становятся более сильными. Как оказалось, на данную ситуацию влияет память иммунитета, механизм работы которой подразумевает запоминание «врага» с целью его уничтожения в будущем.
На предмете птиц ученые узнали, что при отсутствии какой-либо устойчивости иммунитета попадание в организм бактерий приведет к массовым заражениям, которые в некоторых случаях способны уничтожить целую популяцию. При этом у птиц, которые уже имели «контакт» с менее слабыми бактериями, появляется иммунная защита, а данная ситуация отражается и на эволюции бактерий, получающих способность обходить «барьер» и поражать организм. Таким образом, ученые пришли к выводу, что слабая иммунная устойчивость приводит к образованию «суперсильных» бактерий, которые со временем становятся доминирующими.
Автор: Татьяна Свиридова