В Санкт-Петербурге пропавший пенсионер умер на могиле родителей
В Санкт-Петербурге пропавший несколько дней назад пенсионер в возрасте 87 лет скончался возле могилы своих родителей. Об исчезновении пожилого мужчины сообщила в отделении полиции его 75-летняя родственница.
В последний раз пенсионер выходил на связь около полудня 8 марта. Работники местных правоохранительных органов выехали в связи с вызовом по указанному адресу. Дверь квартиры никто не открыл, поэтому они решили ее взломать. По имеющимся данным, неизвестные требовали у пожилого жителя деньги. Из-за этого он решил отправиться на могилу к родителям. Позже после проверки его нашли уже мертвым.
Ранее в Петербурге мужчина взял кредит ради убийства возлюбленной.
В последний раз пенсионер выходил на связь около полудня 8 марта. Работники местных правоохранительных органов выехали в связи с вызовом по указанному адресу. Дверь квартиры никто не открыл, поэтому они решили ее взломать. По имеющимся данным, неизвестные требовали у пожилого жителя деньги. Из-за этого он решил отправиться на могилу к родителям. Позже после проверки его нашли уже мертвым.
Ранее в Петербурге мужчина взял кредит ради убийства возлюбленной.
Автор: Татьяна Кравченко