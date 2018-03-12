WhatsApp изменил одну из самых полезных функций
Создатели сервиса WhatsApp поработали над функцией удаления сообщения. Теперь пользователи мессенджера могут это делать с чужих устройств в течение одного часа и восьми минут после отправки.
До нововведения пользователи WhatsApp удаляли свои послания не позже 8,5 минут. Однако юзеры смогли найти лазейку в данном правиле. В частности, чтобы удалить любое сообщение достаточно перевести мобильное устройство в режим «офлайн» или же воспользоваться любой хакерской программой.
Бета-версия приложения доступна для скачивания на всех платформах.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщали, что WhatsApp откроет свою платежную систему. Работа над проектом уже ведется полным ходом.
До нововведения пользователи WhatsApp удаляли свои послания не позже 8,5 минут. Однако юзеры смогли найти лазейку в данном правиле. В частности, чтобы удалить любое сообщение достаточно перевести мобильное устройство в режим «офлайн» или же воспользоваться любой хакерской программой.
Бета-версия приложения доступна для скачивания на всех платформах.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщали, что WhatsApp откроет свою платежную систему. Работа над проектом уже ведется полным ходом.
Автор: Валерия Орлова