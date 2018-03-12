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В Ставрополе неправильный диагноз педиатра привел к смерти годовалого мальчика
В Ставрополе врача детской больницы подозревают в убийстве годовалого ребенка по неосторожности. Педиатр, поставив неправильный диагноз, разубедила мать мальчика в необходимости его госпитализации.

В Ставрополе неправильный диагноз педиатра привел к смерти годовалого мальчика


О трагедии рассказали представители краевого СУ СК РФ. Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре 2017 года в детскую больницу Ставрополя обратилась женщина, заподозрив неладное со здоровьем годовалого сына. На вызов прибыла дежурный врач, осмотрела мальчика и диагностировала у него острый ларингит. Педиатр сделала назначения, но не увидела необходимости в госпитализации ребенка, заверив мать в отсутствии причин для беспокойства. Через два дня грудного малыша доставили в медицинское учреждение, где у него обнаружился стеноз гортани третьей степени. Врачи предприняли все необходимые реанимационные мероприятия, но не смогли спасти мальчика.

Правоохранительные органы Ставропольского края возбудили по отношению педиатра уголовное производство, инкриминируя ей убийство по неосторожности. На данное время расследования дела продолжается. По предварительной версии, ребенок умер из-за неправильного диагноза медицинского работника.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 15:47
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