Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа с днем рождения
Юлия Ковальчук опубликовала трогательно поздравление мужа с 37 днем рождения. Певица разместила пост в Instagram.
«Любимый, тебе 37. Таких мужчин больше нет! Ты ненавидишь выставлять личное на показ, однако твои поступки и песни содержат больше чувств, чем можно мечтать! Ты порядочен и честен, как исчезающий вид в 21 веке, и все близкие друзья - по определению хорошие люди, поскольку рядом с тобой», - отметила Ковальчук.
Отметим, что в октябре прошлого года у Юлии Ковальчук с Алексеем Чумаковым родилась дочь. В собственном микроблоге певица делится с поклонниками событиями, происходящими в её жизни, однако ребенка пока отказывается показывать. После рождения малышки Ковальчук достаточно быстро смогла вернуть свою форму. Несколько дней назад она показала фото в купальнике.
«Любимый, тебе 37. Таких мужчин больше нет! Ты ненавидишь выставлять личное на показ, однако твои поступки и песни содержат больше чувств, чем можно мечтать! Ты порядочен и честен, как исчезающий вид в 21 веке, и все близкие друзья - по определению хорошие люди, поскольку рядом с тобой», - отметила Ковальчук.
Отметим, что в октябре прошлого года у Юлии Ковальчук с Алексеем Чумаковым родилась дочь. В собственном микроблоге певица делится с поклонниками событиями, происходящими в её жизни, однако ребенка пока отказывается показывать. После рождения малышки Ковальчук достаточно быстро смогла вернуть свою форму. Несколько дней назад она показала фото в купальнике.
Автор: Валерий Антонов