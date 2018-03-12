В Москве семья отравилась жидкими гвоздями во время ремонта
В Москве мать и ее двое сыновей отправилась жидкими гвоздями, которые были куплены для ремонта. Монтажный клей в дом принес глава семейства. Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 11 марта.
Глава семейства решил подклеить пластиковые панели в одной из комнат. Для этого он использовал жидкие гвозди. Во время проведения работ помещение не проветривалось. В результате неприятный запах распространился по всей квартире. Ближе к ночи мальчиков 8-ми и 13-ти лет начало тошнить, они стали жаловаться на головокружение. Кроме этого, аналогичные симптомы появились у 39-летней мамы детей. Что касается отца, то он чувствовал себя нормально.
По вызову прибыли сотрудники скорой помощи. Медики сделали детям ингаляцию кислородной маской. Квартира была проветрена, госпитализация никому не потребовалась. По словам врачей, членам семьи стало плохо, поскольку в комнатах присутствовала повышенная концентрация паров ацетона.
Глава семейства решил подклеить пластиковые панели в одной из комнат. Для этого он использовал жидкие гвозди. Во время проведения работ помещение не проветривалось. В результате неприятный запах распространился по всей квартире. Ближе к ночи мальчиков 8-ми и 13-ти лет начало тошнить, они стали жаловаться на головокружение. Кроме этого, аналогичные симптомы появились у 39-летней мамы детей. Что касается отца, то он чувствовал себя нормально.
По вызову прибыли сотрудники скорой помощи. Медики сделали детям ингаляцию кислородной маской. Квартира была проветрена, госпитализация никому не потребовалась. По словам врачей, членам семьи стало плохо, поскольку в комнатах присутствовала повышенная концентрация паров ацетона.
Автор: Валерия Орлова