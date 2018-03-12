Киев вызвал повестками российских судей из-за «посягательства на целостность Украины»
Работники военной прокуратуры Украины вызвали специальными повестками в надзорное ведомство Валерия Зорькина, являющегося председателем Конституционного суда, и других специалистов этой сферы. Их подозревают в «посягательстве на целостность» страны.
Все обвинения Киева связаны с произошедшими событиями на территории Крыма и Донбасса. Юрий Луценко, занимающий должность генерального прокурора Украины, на странице в соцсети Facebook сообщил о возможной причастности судей из РФ ко всему, что происходило на выше указанных территориях. Подозреваемые якобы совершили противозаконные действия с целью изменения государственной границы соседнего государства. Они нарушили порядок, установленный Конституцией. По месту работы им выслали повестки о вызове для дальнейшего проведения следствия.
Если судьи не явятся по указанному адресу, тогда они будут объявлены в розыск. Также в суд отправят заявление о необходимости задержания и содержания под стражей. Их настоятельно просят приехать в Генеральную прокуратуру Украины.
Ранее Киев обвинил Москву в незаконной добыче газа на территории Крыма.
Все обвинения Киева связаны с произошедшими событиями на территории Крыма и Донбасса. Юрий Луценко, занимающий должность генерального прокурора Украины, на странице в соцсети Facebook сообщил о возможной причастности судей из РФ ко всему, что происходило на выше указанных территориях. Подозреваемые якобы совершили противозаконные действия с целью изменения государственной границы соседнего государства. Они нарушили порядок, установленный Конституцией. По месту работы им выслали повестки о вызове для дальнейшего проведения следствия.
Если судьи не явятся по указанному адресу, тогда они будут объявлены в розыск. Также в суд отправят заявление о необходимости задержания и содержания под стражей. Их настоятельно просят приехать в Генеральную прокуратуру Украины.
Ранее Киев обвинил Москву в незаконной добыче газа на территории Крыма.
Автор: Татьяна Кравченко