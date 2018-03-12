«Лаборатория Касперского» нашла неуничтожаемый вирус
Специалисты из «Лаборатории Касперского» нашли неуничтожаемый компьютерный вирус, получивший название Slingshot. Троян обладает способностью совершать многоуровневые атаки путем заражения маршрутизаторов ПК.
Данный вирус нацелен на роутеры, благодаря чему опасная информация распространяется быстрее и может заражать несколько устройств одновременно. Троян заменяет библиотеку спецкопией, после чего загружает вредоносные компоненты и производит атаку. Часть вируса, именуемая Canhadr, действует на код ядра, и данная ситуация позволяет злоумышленникам получать доступ к компьютерной памяти на всех уровнях. GollumApp – является второй его частью, контролирующей процесс управления файлами и следящий за сохранением вируса в системе.
Данный троян обладает уникальной способностью в самосохранении и, чтобы отвлекать от себя подозрения, периодически активирует проверку безопасности ПК. Вирус может собирать всю необходимую информацию, которая хранится на устройстве в цифровом виде – от скриншотов до паролей. Более того, вредоносная программа успешно функционирует с 2012 года и за это время ни разу себя не выдала. Специалисты выяснили, что прошивка роутера не способна уничтожить троян, так как он обладает способностью к самокопированию, а над его созданием трудились не мошенники, а сотрудники спецслужб разных стран с целью противодействия терроризму.
Данный вирус нацелен на роутеры, благодаря чему опасная информация распространяется быстрее и может заражать несколько устройств одновременно. Троян заменяет библиотеку спецкопией, после чего загружает вредоносные компоненты и производит атаку. Часть вируса, именуемая Canhadr, действует на код ядра, и данная ситуация позволяет злоумышленникам получать доступ к компьютерной памяти на всех уровнях. GollumApp – является второй его частью, контролирующей процесс управления файлами и следящий за сохранением вируса в системе.
Данный троян обладает уникальной способностью в самосохранении и, чтобы отвлекать от себя подозрения, периодически активирует проверку безопасности ПК. Вирус может собирать всю необходимую информацию, которая хранится на устройстве в цифровом виде – от скриншотов до паролей. Более того, вредоносная программа успешно функционирует с 2012 года и за это время ни разу себя не выдала. Специалисты выяснили, что прошивка роутера не способна уничтожить троян, так как он обладает способностью к самокопированию, а над его созданием трудились не мошенники, а сотрудники спецслужб разных стран с целью противодействия терроризму.
Автор: Татьяна Свиридова