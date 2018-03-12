Иван Краско боится потерять зрение из-за операции
Известный актер Иван Краско рассказал, что боится потерять зрение после операции. 87-летний артист стал испытывать проблемы со здоровьем в феврале этого года. Сообщается, что он с трудом различал предметы, находящиеся от него на довольно близком расстоянии.
Краско очень трудно передвигаться одному по Санкт-Петербургу. Актер не видит, куда нужно поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг. Звезда кинофильмов «Россия молодая», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» уже перенес несколько хирургических вмешательств. После операций зрение к Краско время от времени возвращалось. Сам же артист считает, что причиной появления проблем послужил свет софитов.
По словам Краско, дискомфорт появился в правом глазу, левый же видит, но довольно размыто. Линзы актер не носит, а очки ему не помогают. Когда артист выходит на сцену, то видит нормально. «Не зря считается, что сцена исцеляет», - добавил он.
Краско расстраивается, что из-за проблем с глазами он не может читать. В ходе выступлений на радио ему дают распечатки с очень крупным шрифтом. Несмотря на все трудности, знаменитость не собирается опускать руки.
По словам актера, рядом с ним постоянно находится его молодая жена Наталья и друзья. В театре Краско поддерживает молодой артист Юрий Ершов, который помогает Иван Ивановичу учить тексты, читая их вслух.
Краско очень трудно передвигаться одному по Санкт-Петербургу. Актер не видит, куда нужно поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг. Звезда кинофильмов «Россия молодая», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» уже перенес несколько хирургических вмешательств. После операций зрение к Краско время от времени возвращалось. Сам же артист считает, что причиной появления проблем послужил свет софитов.
По словам Краско, дискомфорт появился в правом глазу, левый же видит, но довольно размыто. Линзы актер не носит, а очки ему не помогают. Когда артист выходит на сцену, то видит нормально. «Не зря считается, что сцена исцеляет», - добавил он.
Краско расстраивается, что из-за проблем с глазами он не может читать. В ходе выступлений на радио ему дают распечатки с очень крупным шрифтом. Несмотря на все трудности, знаменитость не собирается опускать руки.
По словам актера, рядом с ним постоянно находится его молодая жена Наталья и друзья. В театре Краско поддерживает молодой артист Юрий Ершов, который помогает Иван Ивановичу учить тексты, читая их вслух.
Автор: Валерия Орлова