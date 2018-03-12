Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной телкой»
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова назвала свою подругу Анну Седокову «скучной телкой» и «яжематерью». Экс-участница группы «ВИА Гра» даже опубликовала в Instagram фото банана, чтобы ее страница не теряла сексуальность.

Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной телкой»


Анна Седокова, выслушав «критику» в свой адрес, решила что-то изменить в своей жизни и добавить немного эротичности. Последним временем певица уделяет больше внимания троим детям. В микроблоге у артистки появился снимок большого банана, который показался ей слишком сексуальным. Исполнительница попросила поклонников поставить под постом с фруктом большое количество отметок «Мне нравится», чтобы выиграть у соперницы – Натальи Рудовой.

Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной телкой»


Если фотография банана наберет больше лайков, нежели последний пост актрисы, тогда Анна Седокова весь день станет публиковать откровенные фото. За короткое время публикацию оценили более 115 тысяч фанатов. Наталья Рудова пока что никак не отреагировала на заявления бывшей участницы группы «ВИА Гра».

Ранее Анна Седокова удивила поклонников подтянутой фигурой.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 22:20
Читайте также
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную
Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Евросоюз официально продлил на полгода
Жители Новокузнецка останутся на два дня без
В Уфе жители двух районов останутся без холодного
Киев вызвал повестками российских судей из-за
В центре Ростова нашли древнее захоронение с
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 22:59 Ученые ежегодно регистрируют до 10 тысяч сигналов из
12.03, 22:41 Новый бюджетный MacBook получит Retina-дисплей
12.03, 22:20 Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной
12.03, 22:00 Audi показала тизер виртуального концепта для
12.03, 21:50 "На самом деле": Виталина Цымбалюк-Романовская ударила
12.03, 21:37 В феврале КамАЗ увеличил производство на 11%
12.03, 21:35 Максим Галкин не верит в смерть Олега Табакова
12.03, 21:22 Марина Зудина откровенно рассказала о романе с Олегом
12.03, 21:03 Дмитрий Нагиев прокомментировал смерть Олега Табакова
12.03, 21:00 Смартфоны с ИИ могут защитить от хакерских атак
12.03, 21:00 Перед смертью Олегу Табакову несколько раз приглашали
12.03, 20:58 Никита Михалков не видит равноценной замены Олегу
12.03, 20:51 Ford установил максимальные цены на техобслуживание в РФ
12.03, 20:39 Победительница 5-го сезона шоу «Холостяк» Екатерина
12.03, 20:21 В Челябинске ребенка накормили собственной рвотой в
12.03, 20:10 Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве компенсации
12.03, 20:00 Ирина Лобачева тайно вышла замуж за 29-летнего фигуриста
12.03, 19:59 СМИ: Пенсионер из Калуги умер, не дождавшись скорой
12.03, 19:43 СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную границу
12.03, 19:39 В волосах людей с лишним весом обнаружили дефицит