Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной телкой»
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова назвала свою подругу Анну Седокову «скучной телкой» и «яжематерью». Экс-участница группы «ВИА Гра» даже опубликовала в Instagram фото банана, чтобы ее страница не теряла сексуальность.
Анна Седокова, выслушав «критику» в свой адрес, решила что-то изменить в своей жизни и добавить немного эротичности. Последним временем певица уделяет больше внимания троим детям. В микроблоге у артистки появился снимок большого банана, который показался ей слишком сексуальным. Исполнительница попросила поклонников поставить под постом с фруктом большое количество отметок «Мне нравится», чтобы выиграть у соперницы – Натальи Рудовой.
Если фотография банана наберет больше лайков, нежели последний пост актрисы, тогда Анна Седокова весь день станет публиковать откровенные фото. За короткое время публикацию оценили более 115 тысяч фанатов. Наталья Рудова пока что никак не отреагировала на заявления бывшей участницы группы «ВИА Гра».
Ранее Анна Седокова удивила поклонников подтянутой фигурой.
Анна Седокова, выслушав «критику» в свой адрес, решила что-то изменить в своей жизни и добавить немного эротичности. Последним временем певица уделяет больше внимания троим детям. В микроблоге у артистки появился снимок большого банана, который показался ей слишком сексуальным. Исполнительница попросила поклонников поставить под постом с фруктом большое количество отметок «Мне нравится», чтобы выиграть у соперницы – Натальи Рудовой.
Если фотография банана наберет больше лайков, нежели последний пост актрисы, тогда Анна Седокова весь день станет публиковать откровенные фото. За короткое время публикацию оценили более 115 тысяч фанатов. Наталья Рудова пока что никак не отреагировала на заявления бывшей участницы группы «ВИА Гра».
Ранее Анна Седокова удивила поклонников подтянутой фигурой.
Автор: Татьяна Кравченко