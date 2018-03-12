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Новый тизер смартфона OPPO R15 подтверждает наличие у новинки 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ
Последний тизер смартфона OPPO R15 подтверждает наличие у новинки 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ - постоянной. Компания-производитель выпустила официальное изображение с новыми подробностями о своём устройстве.

Новый тизер смартфона OPPO R15 подтверждает наличие у новинки 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ


OPPO R15 представляет собой новый флагманом, а также экономит отличается более экономичным процессором. Тизер также подтверждает наличие безрамочного дисплея, который TENAA отмечает как 6,28 дюймов с разрешением 2280x1080 точек. Экран получил в верхней части вырез, похожий на тот, что имеется у iPhone X.

Новый тизер смартфона OPPO R15 подтверждает наличие у новинки 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ


OPPO R15 будет поставляться с процессором Helio P60 и 2-ядерным процессором AI. Помимо этого, он станет располагать двойной камерой с матрицами на 5 и 16 Mpx. Для селфишота производитель предусмотрел модуль на 20 Mpx. Емкость аккумулятора составит 3,45 тысячи мАч. Предположительно, параллельно будет произведен выпуск еще одной версии с названием OPPO R15 Dream Mirror Edition. Эта версия будет отличаться небольшими изменениями дизайна, наличием процессора Snapdragon 660, а также использованием в качестве основной двойной камеры модули на 16 и 20 Mpx. Помимо этого, устройство получит батарею емкостью в 3,4 тысяч мАч.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:16
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