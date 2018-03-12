Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги
Внук Примадонны Никита Пресняков получил перелом ноги. Отмечается, что артист увлекается не только музыкой, но экстремальными видами спорта. О получении травмы певец рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам Преснякова-младшего, он любит кататься на скейтборде. Однажды музыкант забыл о мерах предосторожности, совершая опасные прыжки. В результате две недели назад Никита Пресняков получил травму, в связи с чем был вынужден обратиться за помощью к медикам.
Врачи заявили, что у артиста обычное растяжение. Чтобы нога восстановилась, они порекомендовали наносить мазь на поврежденный участок. При повторном осмотре врачи выяснили, что у Никиты Преснякова всё же есть перелом. Внук Аллы Пугачевой надеется, что в ближайшее время медики смогут определиться с точным диагнозом и назначить эффективное лечение.
По словам Преснякова-младшего, он любит кататься на скейтборде. Однажды музыкант забыл о мерах предосторожности, совершая опасные прыжки. В результате две недели назад Никита Пресняков получил травму, в связи с чем был вынужден обратиться за помощью к медикам.
Врачи заявили, что у артиста обычное растяжение. Чтобы нога восстановилась, они порекомендовали наносить мазь на поврежденный участок. При повторном осмотре врачи выяснили, что у Никиты Преснякова всё же есть перелом. Внук Аллы Пугачевой надеется, что в ближайшее время медики смогут определиться с точным диагнозом и назначить эффективное лечение.
Автор: Валерия Орлова