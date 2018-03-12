Садальский: Российские чиновники пиарятся на "Евровидение" за счет инвалида
Российские чиновники пиарятся и спекулируют на "Евровидение" за счет инвалида Юлии Самойловой. Соответствующее заявление сделал актер Станислав Садальский.
«Я толерантно отношусь к людям с ограниченными возможностями, но считаю Самойлову плохой певицей. Наших чиновников никогда не волновали проблемы инвалидов, а ведь они не могут попасть даже к себе домой, поточу что в подъездах нет пандусов. Зато они переживают за Самойлову, которая в прошлом году не смогла попасть на музыкальный конкурс. Я могу назвать это обычной спекуляций», - рассказал Садальский.
Поклонники поддержали заявление телеведущего. Одни пользователи считают, что для "Евровидения" стоило подобрать более сильного исполнителя, другие назвали произошедшее очередной показушной акцией и ужасным отношением власти к инвалидам.
Ранее Садальский прокомментировал выигрыш Пугачевой в казино.
«Я толерантно отношусь к людям с ограниченными возможностями, но считаю Самойлову плохой певицей. Наших чиновников никогда не волновали проблемы инвалидов, а ведь они не могут попасть даже к себе домой, поточу что в подъездах нет пандусов. Зато они переживают за Самойлову, которая в прошлом году не смогла попасть на музыкальный конкурс. Я могу назвать это обычной спекуляций», - рассказал Садальский.
Поклонники поддержали заявление телеведущего. Одни пользователи считают, что для "Евровидения" стоило подобрать более сильного исполнителя, другие назвали произошедшее очередной показушной акцией и ужасным отношением власти к инвалидам.
Ранее Садальский прокомментировал выигрыш Пугачевой в казино.
Автор: Джанабилова Татьяна П