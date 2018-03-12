Выявлен новый способ мошенничества с криптовалютами на мобильных устройствах
Специалисты предупреждают о новом методе мошенничества с использованием криптовалют. В Google Play обнаружили приложение, которое распространялось в целях обмана пользователей разных майнинговых сервисов. Указывается, что Monero Miner (XMR), авторами которого указываются разработчики My Portable Software, обеспечивает возможность добывать криптовалюту посредство работы мобильного браузера.
Она действительно генерировала соответствующие единицы, однако все вырученные средства отправлялись на счет создателя программы, тогда как имя кошелька, указанного в настройках полностью игнорировалось. Monero Miner установили на свои устройства порядка 50 тысяч пользователей. После предупреждения экспертами ESET приложение удалили из Google Play.
«Повальное увлечение майнингом действует на руку мошенникам. Часть из них делают функцию майнинга скрытой, что позволяет им добывать криптовалюту при помощи устройств пользователей. Иные специально создают приложения для обмана ряда начинающих майнеров», - отметил Сергей Кузнецов, глава отдела техсопровождения продуктов ESET Russia.
Специалисты рекомендуют тщательно изучать отзывы пользователей перед загрузкой приложений. Помимо этого, важными факторами являются статистика загрузок и оценка владельцев других устройств.
Она действительно генерировала соответствующие единицы, однако все вырученные средства отправлялись на счет создателя программы, тогда как имя кошелька, указанного в настройках полностью игнорировалось. Monero Miner установили на свои устройства порядка 50 тысяч пользователей. После предупреждения экспертами ESET приложение удалили из Google Play.
«Повальное увлечение майнингом действует на руку мошенникам. Часть из них делают функцию майнинга скрытой, что позволяет им добывать криптовалюту при помощи устройств пользователей. Иные специально создают приложения для обмана ряда начинающих майнеров», - отметил Сергей Кузнецов, глава отдела техсопровождения продуктов ESET Russia.
Специалисты рекомендуют тщательно изучать отзывы пользователей перед загрузкой приложений. Помимо этого, важными факторами являются статистика загрузок и оценка владельцев других устройств.
Автор: Валерий Антонов