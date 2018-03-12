В Сыктывкаре спасли 6-летнего мальчика, гулявшего босиком в 10-градусный мороз
В Сыктывкаре местные жители увидели на улице маленького мальчика, который гулял по снегу босиком. В этот день температура воздуха составляла 10 градусов мороза.
По информации СК РФ, очевидцы сообщили о 6-летнем мальчике в спасательные службы и скорую помощь. Сейчас следователи выясняют, как ребенок оказался на улице без обуви и сопровождения взрослых.
Местным СМИ удалось узнать, что мальчик уже находится с родителями. Установлено, что в прошлую пятницу, 9 марта, он отправился гулять на улице со своей старшей сестрой, но убежал от нее в какой-то момент.
Девочка растерялась и ушла домой без брата. Впоследствии в полицию обратился отец мальчика. Он заявил, что сын снял обувь, чтобы поправить ее.
По информации СК РФ, очевидцы сообщили о 6-летнем мальчике в спасательные службы и скорую помощь. Сейчас следователи выясняют, как ребенок оказался на улице без обуви и сопровождения взрослых.
Местным СМИ удалось узнать, что мальчик уже находится с родителями. Установлено, что в прошлую пятницу, 9 марта, он отправился гулять на улице со своей старшей сестрой, но убежал от нее в какой-то момент.
Девочка растерялась и ушла домой без брата. Впоследствии в полицию обратился отец мальчика. Он заявил, что сын снял обувь, чтобы поправить ее.
Автор: Валерия Орлова