Porsche представил ТОП-5 лучших спорткаров с воздушным охлаждением
Автоконцерн Porsche представил ТОП-5 лучших спорткаров, выпущенных на рынок с воздушным охлаждением. Ролик, посвященный новому рейтингу, размещен на YouTube-канале немецкого производителя.
Лидером рейтинга стал Porsche 917 LH. На второй позиции оказался 908 Spyder. Замыкает тройку лидеров Porsche 911 Turbo. На четвертом месте находится Porsche 804. Последним в списке стал двухдверный 356 B 2000 GS Carrera 2 Cabriolet, впервые сошедший с конвейера в конце 40-х годов. Модель выпускалась до середины 50-х годов.
Ранее эксперты назвали пятерку лучших спорткаров в Женеве.
Лидером рейтинга стал Porsche 917 LH. На второй позиции оказался 908 Spyder. Замыкает тройку лидеров Porsche 911 Turbo. На четвертом месте находится Porsche 804. Последним в списке стал двухдверный 356 B 2000 GS Carrera 2 Cabriolet, впервые сошедший с конвейера в конце 40-х годов. Модель выпускалась до середины 50-х годов.
Ранее эксперты назвали пятерку лучших спорткаров в Женеве.
Автор: Джанабилова Татьяна П