Актриса Екатерина Климова рассказала о болезни
Известная актриса и многодетная мама Екатерина Климова рассказала о том, что заболела. Также артистка пожаловалась пользователям социальной сети Instagram на снежную весну.
«Даа, весна в этом году где то заблудилась - сугробы снега не привычны для нас в марте. Вокруг так много простуженных! Вот казалось, и я уже заболела», - написала Климова в своем профиле.
Актриса отметила, что справиться с простудой ей удалось благодаря Полиоксидонию, препарату от ОРВИ. По ее словам, принимать лекарственное средство можно не только взрослым, но и детям.
«Берегите себя в такую непостоянную погоду!» - добавила она.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Климову назвали ровесницей 16-летней дочери.
«Даа, весна в этом году где то заблудилась - сугробы снега не привычны для нас в марте. Вокруг так много простуженных! Вот казалось, и я уже заболела», - написала Климова в своем профиле.
Актриса отметила, что справиться с простудой ей удалось благодаря Полиоксидонию, препарату от ОРВИ. По ее словам, принимать лекарственное средство можно не только взрослым, но и детям.
«Берегите себя в такую непостоянную погоду!» - добавила она.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Климову назвали ровесницей 16-летней дочери.
Автор: Валерия Орлова