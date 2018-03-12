Pennzoil показала на видео зрелищный дрифт BMW M4 CS в Нюрбунгринге
Pennzoil показала на видео зрелищный дрифт нового BMW M4 CS. Обкат спорткара проходил на трассе в Нюрбунгринге. Ролик появился на видеохостинге YouTube.
BMW M4 CS признан самым мощным серийным купе бренда. Автомобиль комплектуется утолщенными стабилизаторами, модернизированными амортизаторами, тормозами, изготовленными из карбона и керамики, высококачественными покрышками.
Под капотом BMW M4 CS стоит 460-сильный агрегат объемом на три литра. Первую сотню автомобиль берет всего за 3,9 секунды при максимальной скорости в 280 км/час. Добиться таких показателей разработчикам удалось за счет снижения веса ТС на 30 килограмм.
Ранее в Сети показали тюнингованный BMW X6 M50d.
BMW M4 CS признан самым мощным серийным купе бренда. Автомобиль комплектуется утолщенными стабилизаторами, модернизированными амортизаторами, тормозами, изготовленными из карбона и керамики, высококачественными покрышками.
Под капотом BMW M4 CS стоит 460-сильный агрегат объемом на три литра. Первую сотню автомобиль берет всего за 3,9 секунды при максимальной скорости в 280 км/час. Добиться таких показателей разработчикам удалось за счет снижения веса ТС на 30 килограмм.
Ранее в Сети показали тюнингованный BMW X6 M50d.
Автор: Джанабилова Татьяна П