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Астрономы построили трехмерную модель солнечной ударной волны
Астрономы разработали трехмерную модель ударных волн, исходящих от Солнца и связанных с выбросами корональной массы. Для создания компьютерного прообраза специалисты воспользовались данными трех спутников NASA, кружащих вокруг светила одновременно.

Астрономы построили трехмерную модель солнечной ударной волны


Исходящие от Солнца волны обладают экстремальной скоростью, и поэтому вызывают мощные межпланетные потрясения. В результате возникают высокоэнергетические частицы, влияющие на погодные условия на Земле и на функционирование электроники. С помощью компьютерной модели ударных волн ученые пытаются выяснить природу их происхождения и воздействия на пространство. Понимание процессов поможет прогнозировать разрушающие скорости выбросов и уровень угрозы для Земли солнечных ударов. Основываясь на данные трех спутников, одновременно наблюдающих за Солнцем с различных точек, астрономы смогли в деталях отобразить схему движения волн. Они надеются, что это поможет предугадывать факторы космической погоды.

Ранее ученые нашли крупное протопланетное облако у звезды в созвездии Центавра.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 17:40
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