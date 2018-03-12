Астрономы построили трехмерную модель солнечной ударной волны
Астрономы разработали трехмерную модель ударных волн, исходящих от Солнца и связанных с выбросами корональной массы. Для создания компьютерного прообраза специалисты воспользовались данными трех спутников NASA, кружащих вокруг светила одновременно.
Исходящие от Солнца волны обладают экстремальной скоростью, и поэтому вызывают мощные межпланетные потрясения. В результате возникают высокоэнергетические частицы, влияющие на погодные условия на Земле и на функционирование электроники. С помощью компьютерной модели ударных волн ученые пытаются выяснить природу их происхождения и воздействия на пространство. Понимание процессов поможет прогнозировать разрушающие скорости выбросов и уровень угрозы для Земли солнечных ударов. Основываясь на данные трех спутников, одновременно наблюдающих за Солнцем с различных точек, астрономы смогли в деталях отобразить схему движения волн. Они надеются, что это поможет предугадывать факторы космической погоды.
Ранее ученые нашли крупное протопланетное облако у звезды в созвездии Центавра.
Исходящие от Солнца волны обладают экстремальной скоростью, и поэтому вызывают мощные межпланетные потрясения. В результате возникают высокоэнергетические частицы, влияющие на погодные условия на Земле и на функционирование электроники. С помощью компьютерной модели ударных волн ученые пытаются выяснить природу их происхождения и воздействия на пространство. Понимание процессов поможет прогнозировать разрушающие скорости выбросов и уровень угрозы для Земли солнечных ударов. Основываясь на данные трех спутников, одновременно наблюдающих за Солнцем с различных точек, астрономы смогли в деталях отобразить схему движения волн. Они надеются, что это поможет предугадывать факторы космической погоды.
Ранее ученые нашли крупное протопланетное облако у звезды в созвездии Центавра.
Автор: Ева Вит