Министр энергетики Польши призвал не закупать электроэнергию у РФ
Глава Минэнергетики Польши призвал не производить закупку электроэнергии в РФ. Позицию Кшиштофа Тхужевского изложили зарубежные СМИ.
«На традиционной энергетике в государствах ЕС лежит бремя проведения дотаций для обеспечения развития сферы возобновляемой энергетики. Мы платим в рамках заботы о здоровье, а также защиты окружающей среды. При этом в ЕС важно строго соблюдать жесткие эмиссионные требования», - отметил чиновник во время общения с журналистами.
Согласно заявлению министра, в РФ подобные ограничения отсутствуют, что приводит участников энергетического рынка в несопоставимые конкурентные условия. Именно этим он поясняет разницу в стоимости энергоресурсов. Министр отметил, что является сторонником полного отказа от проведения закупки электричества у РФ. Глава ведомства отметил, что Польша в состоянии полностью обеспечивать себя электроэнергией.
«На традиционной энергетике в государствах ЕС лежит бремя проведения дотаций для обеспечения развития сферы возобновляемой энергетики. Мы платим в рамках заботы о здоровье, а также защиты окружающей среды. При этом в ЕС важно строго соблюдать жесткие эмиссионные требования», - отметил чиновник во время общения с журналистами.
Согласно заявлению министра, в РФ подобные ограничения отсутствуют, что приводит участников энергетического рынка в несопоставимые конкурентные условия. Именно этим он поясняет разницу в стоимости энергоресурсов. Министр отметил, что является сторонником полного отказа от проведения закупки электричества у РФ. Глава ведомства отметил, что Польша в состоянии полностью обеспечивать себя электроэнергией.
Автор: Валерий Антонов