В Прикамье тело футболиста нашли около дома возлюбленной
В Прикамье тело 19-летнего футболиста из ФК «Парма» нашли в дровянике, расположенном во дворе дома, в котором жила его возлюбленная. Сведения предоставили в СУ СКР.
Сообщается, 10 марта пара поссорилась. Спортсмен покурил, поцеловал девушку и якобы ушел домой. Утром его подруга вышла во двор и нашла тело парня. Заведено уголовное дело, идет расследование, детали которого не разглашаются. Друзья молодого человека не могут поверить в случившееся и смириться с утратой. В соцсетях появилась запись, в которой один из игроков обращается к коллеге и просит прийти на матч 5 апреля. Между строк он прощается с приятелем и просит Бога простить его за ошибку.
Ранее в Прикамье нашли тело рыбака.
Сообщается, 10 марта пара поссорилась. Спортсмен покурил, поцеловал девушку и якобы ушел домой. Утром его подруга вышла во двор и нашла тело парня. Заведено уголовное дело, идет расследование, детали которого не разглашаются. Друзья молодого человека не могут поверить в случившееся и смириться с утратой. В соцсетях появилась запись, в которой один из игроков обращается к коллеге и просит прийти на матч 5 апреля. Между строк он прощается с приятелем и просит Бога простить его за ошибку.
Ранее в Прикамье нашли тело рыбака.
Автор: Джанабилова Татьяна П