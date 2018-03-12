«Таинственный» кроссовер от Renault получит старую платформу
Новый кроссовер Renault, сборка которого будет осуществляться в России, станет производиться на той же платформе, что и все остальные модели, выпускаемые на московском автопредприятии. Автомобиль российские СМИ назвали «таинственным».
Инсайдерские данные говорят о том, что паркетник станет «более изысканной» модификацией модели Dacia Duster, которая в РФ продается как Renault Duster. Сообщается, основой новинки послужит платформа В0. Новое имя для кроссовера пока не придумано. Имеется информация, что к 2020 году модель выпустят для стран Азии.
В Европе также ожидаются продажи нового кроссовера от компании Renault. Однако он поступит на рынок с платформой CFM-B, которая используется для производства Clio, Nissan Micra и других автомобилей французского концерна.
На данный момент не сообщается, значит ли это, что новый паркетник, сборка которого будет осуществляться в Москве, станет последней моделью, производимой на соответствующей платформе. Такой исход событий вполне возможен. На сегодняшний день представители Renault не сообщали о разработке новинок с В0.
Инсайдерские данные говорят о том, что паркетник станет «более изысканной» модификацией модели Dacia Duster, которая в РФ продается как Renault Duster. Сообщается, основой новинки послужит платформа В0. Новое имя для кроссовера пока не придумано. Имеется информация, что к 2020 году модель выпустят для стран Азии.
В Европе также ожидаются продажи нового кроссовера от компании Renault. Однако он поступит на рынок с платформой CFM-B, которая используется для производства Clio, Nissan Micra и других автомобилей французского концерна.
На данный момент не сообщается, значит ли это, что новый паркетник, сборка которого будет осуществляться в Москве, станет последней моделью, производимой на соответствующей платформе. Такой исход событий вполне возможен. На сегодняшний день представители Renault не сообщали о разработке новинок с В0.
Автор: Валерия Орлова