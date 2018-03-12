Криптобиржа Binance заплатит за информацию о хакерах $10 млн
Криптобиржа Binance передаст за сведения о хакерах вознаграждение в $10 млн. Одна из самых крупных площадок мира в сфере работы с криптовалютой сообщила об этом в блоге. Награда из фонда будет выделяться за информацию о киберзлоумышленниках, которые могут угрожать бирже.
Сумма в $250 тысяч обещана тем, кто предоставит данные, которые помогут провести арест хакеров, атаковавших Binance 7 марта. Это нападение спровоцировало нарушение работы биржи.
«Для обеспечения безопасности криптосообщества, мы должны выйти за рамки позиции исключительно обороны. Планируем активно предотвращать любые попытки взлома до того, как они будут проведены, а также приводить все расследования таких инцидентов к логическому завершению. Невзирая на успешное отражение атаки 7 марта, было явно видено, что речь шла о масштабной спланированной акции», — отмечается в сообщении компании.
Binance призвала иные криптовалютные биржи полностью следовать её примеру. Сама компания смогла отразить нападение 7 марта, а все неавторизованные трансакции в интернете, призванные совершить хищение средства со счетов пользователей биржи, удалось отменить.
Сумма в $250 тысяч обещана тем, кто предоставит данные, которые помогут провести арест хакеров, атаковавших Binance 7 марта. Это нападение спровоцировало нарушение работы биржи.
«Для обеспечения безопасности криптосообщества, мы должны выйти за рамки позиции исключительно обороны. Планируем активно предотвращать любые попытки взлома до того, как они будут проведены, а также приводить все расследования таких инцидентов к логическому завершению. Невзирая на успешное отражение атаки 7 марта, было явно видено, что речь шла о масштабной спланированной акции», — отмечается в сообщении компании.
Binance призвала иные криптовалютные биржи полностью следовать её примеру. Сама компания смогла отразить нападение 7 марта, а все неавторизованные трансакции в интернете, призванные совершить хищение средства со счетов пользователей биржи, удалось отменить.
Автор: Валерий Антонов