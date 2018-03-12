Apple откажется от «челки» в новом iPhone
Компания Apple откажется от «челки» или узнаваемого выреза в новом iPhone. Сведения со ссылкой на инсайдера появились в издании The Investor.
Впервые «челка» появилась в iPhone X, дебютировавшем в прошлом году. В этой части разработчики установили камеру TrueDepth и систему идентификации лиц. Конкуренты позаимствовали идею и стали ее успешно применять при создании своих смартфонов. Наиболее часто вырез встречается в китайских девайсах.
iPhone следующего поколения не получит эту отличительную черту, зато наверняка обзаведется FaceID, которыми купертиновцы собирались оснастить все новые разработки. Догадки экспертов подтверждают действия производителя, наращивающего выпуск лазерных модулей VCSEL.
Впервые «челка» появилась в iPhone X, дебютировавшем в прошлом году. В этой части разработчики установили камеру TrueDepth и систему идентификации лиц. Конкуренты позаимствовали идею и стали ее успешно применять при создании своих смартфонов. Наиболее часто вырез встречается в китайских девайсах.
iPhone следующего поколения не получит эту отличительную черту, зато наверняка обзаведется FaceID, которыми купертиновцы собирались оснастить все новые разработки. Догадки экспертов подтверждают действия производителя, наращивающего выпуск лазерных модулей VCSEL.
Автор: Джанабилова Татьяна П