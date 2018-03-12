Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат в России
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря Владимира Путина, заявил о постепенном росте зарплат в России. По словам чиновника, некоторые решения по данному вопросу депутаты принимали несколько лет.
Дмитрий Песков объяснил, что повышение уровня зарплат граждан государства не является «сиюминутным процессом». Политические деятели длительное время обсуждали все необходимые моменты и принимали решения. Более подробно об изменениях необходимо уточнять в специальных учреждениях. Нельзя отрицать факта увеличившихся показателей оплаты труда россиян. Иногда эти нововведения происходят не такими темпами, как бы хотелось многим.
Ранее Владимиру Путин заявил, что Дмитрий Песков периодически «несет пургу».
Дмитрий Песков объяснил, что повышение уровня зарплат граждан государства не является «сиюминутным процессом». Политические деятели длительное время обсуждали все необходимые моменты и принимали решения. Более подробно об изменениях необходимо уточнять в специальных учреждениях. Нельзя отрицать факта увеличившихся показателей оплаты труда россиян. Иногда эти нововведения происходят не такими темпами, как бы хотелось многим.
Ранее Владимиру Путин заявил, что Дмитрий Песков периодически «несет пургу».
Автор: Татьяна Кравченко