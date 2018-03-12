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Новый бюджетный MacBook получит Retina-дисплей
Компания Apple готовится к выпуску бюджетного MacBook. Продажи лэптопа начнутся во втором квартале нынешнего года. Сообщается, что устройство обзаведется Retina-дисплеем.

Новый бюджетный MacBook получит Retina-дисплей


Стоимость MacBook начального уровня составит 999 долларов или немного превысит данный показатель. Модель получит 13,3-дюймовый экран, разрешение которого составит 2560х1600 пикселей. Недавно аналитики из компании KGI Securities заявили, что купертиновцы должны анонсировать новинку в ближайшем времени. На данный момент не сообщается, какие изменения получит ноутбук. Эксперты отметили, что устройство заметно не обновлялось уже три года.

Прогнозируется, что возможно компания Apple поработает над экраном модели. Также будет присутствовать порт USB-C/Thunderbolt 3. Не исключается и общее изменение внешнего вида.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 22:41
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