В Калужской области под колесами поезда погиб пожилой мужчина
10 марта, около 22:05, в Калужской области под колесами пассажирского поезда погиб пожилой мужчина лет 60-ти. Инцидент, произошедшей около станции Балабаново прокомментировал старший следователь Николай Лобачев, работающий в Брянском следственном отделе.
Сообщается, трагедия произошла, когда мужчина пересекал железнодорожные пути, проигнорировав приближающийся состав. Личность погибшего устанавливается. Процессуальное решение будет принято по результатам начатой проверки.
Ранее похожий случай произошел в Краснодарском крае.
Сообщается, трагедия произошла, когда мужчина пересекал железнодорожные пути, проигнорировав приближающийся состав. Личность погибшего устанавливается. Процессуальное решение будет принято по результатам начатой проверки.
Ранее похожий случай произошел в Краснодарском крае.
Автор: Джанабилова Татьяна П