В Ростовской области 19-летний парень ударил ножом 14-летнего подростка
В Ростовской области в ходе драке 14-летний подросток получил ножевые ранения. Ему их нанес 19-летний молодой человек. Инцидент произошел в населенном пункте Цимлянск в прошлую пятницу, 9 марта.
Следствие установило, что в ходе драки 19-летний злоумышленник нанес потерпевшему ранения в область груди и поясницы. Подростка оперативно доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.
По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 111 УК РФ.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Ростове мужчина с кинжалом захватил заложника на улице.
Следствие установило, что в ходе драки 19-летний злоумышленник нанес потерпевшему ранения в область груди и поясницы. Подростка оперативно доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.
По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 111 УК РФ.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Ростове мужчина с кинжалом захватил заложника на улице.
Автор: Валерия Орлова