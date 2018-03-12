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Huawei презентовал безрамочный смартфон Honor 7C за 140 долларов
Известный бренд Huawei презентовал безрамочный смартфон Honor 7C, ставший бюджетной версией Honor 7X. Новинка оснащена двойной камерой и функцией разблокировки экрана по изображению лица владельца, а ее стоимость составит от 140 до 205 долларов в зависимости от модификации.

Huawei презентовал безрамочный смартфон Honor 7C за 140 долларов


Смартфон Honor 7C получил 5,5-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением HD+. Соотношение сторон гаджета составляет 18:9, разрешение двойной основной камеры – 2 и 13 Мп, фронтальной – 8 Мп. В корпус смартфона встроен сканер для отпечатка пальца, а за работу устройства отвечает восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 450, тактовая частота которого равна 1,8 Ггц. Объем ПЗУ составляет 32 или 64 ГБ, а «оперативки» - 3 или 4 Гб на выбор покупателя. Существует возможность добавления памяти за счет допкарт microSD объёмом до 256 ГБ. Емкость батареи достигает 3000 мАч.

Honor 7C обладает отдельными слотами для двух SIM-карт и microSD, поддержкой 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS+ГЛОНАСС, FM-радио. Гаджет работает на ОС Android 8.0 Oreo и фирменной прошивке EMUI 8.0. На рынке смартфон появится с 13 марта, стоимость за упрощенную модель составит 142 доллара, а для более мощной версии выставлена цена в 205 американских долларов.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 18:10
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